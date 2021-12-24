مسئول روسى يتوقع ثبات سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل فى 2022

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن يظل سعر النفط في عام 2022 عند 75 دولارًا للبرميل مع احتمالية تذبذب بنسبة 10% في كلا الاتجاهين.

وقال نوفاك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "المستويات الحالية التي نراها اليوم مستقرة تمامًا وهي 75 دولارًا للبرميل، زائد أو ناقص 10%، ويبدو لي أنه في العام المقبل، ستظل هذه المستويات مستقرة".

وأضاف نوفاك، أن نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط يساهم في ارتفاع الأسعار، وتابع: "كما يتوقع العديد من الوكالات والمحللين أن الاقتصاد سيستمر في النمو، لكنني لا أرى أي مخاطر هنا من شأنها أن تؤدي إلى انحراف عن المستوى الحالي".