الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 بـ791 جنيهًا

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الجمعة، متأثرة بحالة الاستقرار في البورصات العالمية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب؛ نتيجة استقرار البورصات العالمية .

 وجاء أسعار الذهب اليوم كالتالي: 

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيهات

الجنيه الذهب 6328 جنيها

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديري، إلى تراجع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتبلغ نحو 887 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، في مقابل 2.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بانخفاض بلغت نسبته 67%.

وصدرت مصر ذهبا وحليا وأحجارا كريمة لنحو 37 دولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري من بينها 15 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت "الصين، اليمن، ماليزيا، مالاوي، غيانا الفرنسية، إثيوبيا، العراق، شيلي، قبرص، زامبيا، روديسيا الشمالية، تونس، المجر، النيجر، الجزائر".

واستحوذت 4 دول على 66.8% من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 10 شهور من العام الجاري، يأتي على رأسها "كندا" مستحوذة على 54.8 % من إجمالي الصادرات بما قيمته 486 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "الإمارات العربية المتحدة" بنحو 32.8% بما قيمته 291 مليون دولار.

وجاءت أستراليا في المرتبة الثالثة بنحو 11.6% بما قيمته 103 ملايين دولار، يليها "لبنان" في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 2 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى "إسبانيا"؛ لتسجل 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار، وإلى "ألمانيا" لتسجل ما قيمته 642 ألف دولار مقابل 87 ألف دولار.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

تفاصيل الطرق البديلة بعد غلق مطلع «الدائري» القادم من ميدان المنيب

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 بـ791 جنيهًا

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

بسبب أوميكرون.. شركات طيران عالمية تلغى رحلاتها عشية عيد الميلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط