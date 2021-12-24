استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 بـ791 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الجمعة، متأثرة بحالة الاستقرار في البورصات العالمية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب؛ نتيجة استقرار البورصات العالمية .

وجاء أسعار الذهب اليوم كالتالي:

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيهات

الجنيه الذهب 6328 جنيها

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديري، إلى تراجع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتبلغ نحو 887 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، في مقابل 2.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بانخفاض بلغت نسبته 67%.

وصدرت مصر ذهبا وحليا وأحجارا كريمة لنحو 37 دولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري من بينها 15 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت "الصين، اليمن، ماليزيا، مالاوي، غيانا الفرنسية، إثيوبيا، العراق، شيلي، قبرص، زامبيا، روديسيا الشمالية، تونس، المجر، النيجر، الجزائر".

واستحوذت 4 دول على 66.8% من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 10 شهور من العام الجاري، يأتي على رأسها "كندا" مستحوذة على 54.8 % من إجمالي الصادرات بما قيمته 486 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "الإمارات العربية المتحدة" بنحو 32.8% بما قيمته 291 مليون دولار.

وجاءت أستراليا في المرتبة الثالثة بنحو 11.6% بما قيمته 103 ملايين دولار، يليها "لبنان" في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 2 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة إلى "إسبانيا"؛ لتسجل 822 ألف دولار مقابل 4 آلاف دولار، وإلى "ألمانيا" لتسجل ما قيمته 642 ألف دولار مقابل 87 ألف دولار.