كل ما تريد معرفته عن المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي (فيديو)

أيام قليلة وتنطلق تقيمات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي، وقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، إن هذه الامتحانات عبارة عن مهارات يتم من خلالها تقيم الطالب واستيعابه للمهارات.

كل ما تريد معرفته عن امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

وقد حددت المديريات المواعيد في عدد من المحافظات منعا المنوفية والغربية والاسكندرية علي أن تبدأ يوم ٢٦ ديسمبر الجاري وتنتهي يوم ٢٩ ديسمبر الجاري .

اما في محافظة القاهرة فتبدأ يوم ٢٧ ديسمبر الجاري وتنتهي يوم ٣٠ ديسمبر الجاري ، وقالت المديرية أن الجدول كالتالي.



جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائئ فى القاهرة



-27 ديسمبر يوم الإثنين: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



-يوم الثلاثاء 28 ديسمبر: العلوم والمهارات المهنية.



-يوم الأربعاء 29 ديسمبر: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.



-يوم الخميس 30 ديسمبر: اللغة الانجليزية والرياضيات.



معايير امتحان المهام الادائية



(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين لكل مهمة.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المهام الأدائية عليها ٣٥ درجة وهي بمثابة امتحانات شهرية وتقيمات للطلاب ويحسب عليها درجات أعمال السنة .

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وقدمت الدكتورة ايلاريا عاطف خبيرة المناهج الدراسية روشته لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي حول المهام الأدائية والامتحانات الخاصة بها وقالت في تصريحات خاصة لموقع الدستور : علي أولياء الأمور عدم تخويف اولادهم من أداء المهارات الأدائية والعمل علي مساعداتهم في فهمها وتطبيقها لان هذا يقيس استيعاب المهارات الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

شاهد كل ما تريد معرفته عن امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب علي الطلاب عدم الغياب عن الامتحان .