الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مهمة بسيطة».. نصائح خبيرة مناهج لأولياء أمور تلاميذ «رابعة ابتدائي» بشأن المهام الأدائية

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

 

قدمت الدكتورة إيلاريا عاطف خبيرة مناهج دراسية عدة نصائح لأولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قبل عقد نشاط المهام الأدائية،قائلة فى تصريح خاص للدستور: "ينبغى على الأمهات بث الطمأنينة في نفوس أولادهن .. المهمة بسيطة".

 

وأشارت “إيلاريا” خلال تصريحاتها إلى التلاميذ سيقومون بعمل المهام الأدائية تحت اشراف معلم الفصل في بيئة تعليمية آمنة.

وناشدت أولياء الامور بعدم وقعوهن فريسة للإعلانات والاستغلال على صفحات السوشيال ميديا والتى بيع أسئلة المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي.

تبدأ المهام الادائية فى عدد من المديريات التعليمية يوم 26 ديسمبر وتنتهى يوم 29 من نفس الشهر، وقد أعلنت عدد من المديريات عن الجداول على رأسها الإسكندرية والغربية.

ما معنى المهام الأدائية؟

أنشطة تقيس مدى اكتساب التلميذ للمهارات التي تدرب عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في حصتين دراسيتين.

 

وصف المهام الأدائية:

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

 

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

 

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم سيقوم المعلم بشرح هذه المهام لطلابه في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات  وضوابط مرسلة إليه.

 

 

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