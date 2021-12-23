الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ننشر جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى بمدارس القاهرة

طلاب رابعة ابتدائي
طلاب رابعة ابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث يبدأ يوم 27 ديسمبر وينتهي يوم 30 ديسمبر وهو كالتالي: 

27 ديسمبر يوم الإثنين: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 28 ديسمبر: العلوم والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 29 ديسمبر: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 30 ديسمبر: اللغة الانجليزية والرياضيات.

 

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وقال: لقد أعلنا سابقًا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن  ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية ولذلك أحببت أن أشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الشائعات ودعاة الهلع والخوف، هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءًا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

 

 ما معنى المهام الأدائية؟

هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

 

وصف المهام الأدائية:

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

اعتبارات تنفيذية: (تطبيق المهام الأدائية)

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية تتم مراعاة المعايير التالية:

(1) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(2) يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

(3) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وحسبما قالت وزارة التربية والتعليم فسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة إليهم.

 

 

امتحانات الدكتور طارق شوقي تكنولوجيا المعلومات مديرية التربية والتعليم جدول مدارس القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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