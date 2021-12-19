الأحد 19 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

ننشر جداول امتحانات الصف الثالث الاعدادى بالمنوفية (صور)

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفيّة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي (الفصل الدراسي الأول) للعام 2021-2022 لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022.

جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي2021

 جاءت مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 لنهاية الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية  كالآتي: 

السبت 29 يناير 2022 اللغة العربية والإملاء والتربية الرياضية، الأحد 30 يناير 2022 الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين 31 يناير 2022 اللغة الإنجليزية، الثلاثاء 1 فبراير 2022 العلوم الأربعاء 2 فبراير 2022 الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، الخميس 3 فبراير 2022 الهندسة والتربية الدينية ووجهت بضرورة ملاحظة أن تقويم مواد الأنشطة الاختيارية يكون عمليا وقبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل والنجاح فيها شرط لدخول امتحان الفصل الدراسي الثاني.

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ننشر جدول امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى (صور)

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«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2021 -2022

 أوضحت أن طلبة المنازل معفون من امتحان العملي في مادتي العلوم والحاسب الآلي والأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الآخرى، مؤكدة أنه يتم امتحان اللغة الأجنبية "المستوى" بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021
جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021
جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

نظام امتحانات العام الدراسي 2021 -2022 

فى سياق منفصل، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييم يتضمن أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يتضمن التقييم أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات لذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.

وأكد الوزير خلال رده على سؤال هل ستتضمن امتحانات الثانوية العامة أسئلة مقالية، بأن ذلك  سابق لأوانه.

ووجه د. طارق شوقي نصيحة للطلاب مفادها أن يتذكروا أن يتعلموا لاكتساب مهارة وليس للامتحان، مع ضرورة التحضير الجيد بما في ذلك القصة والتعبير والترجمة.

وطالب بعدم السؤال عن المحذوفات ونوع الأسئلة لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما تم تعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل.

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وائل لطفي

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