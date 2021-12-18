السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر جدول امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى (صور)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، منتصف العام الدراسي 2021-2022.

وجاء الجدول في الفترة  بين الأحد 23-1-2022 إلى الخميس  3-2-2022، على أن تعقد الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

1- تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 ،18 يناير 2022.

2- تعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

3- تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق، انطلقت اليوم السبت، فعاليات أول مؤتمر للتعليم الفني في مصر تحت شعار "قاطرة البناء والصناعة"، حيث يعقد المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع أكاديمية الشروق، المؤتمر بعنوان "مؤتمر التعليم الفني مستقبل سوق العمل" في دورته الأولى، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزارات متمثلة في "الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية"، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للشباب وأكاديمية الشروق والشركات الراعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تدريب وتأهيل عدد 3000 من طلبة وخريجي التعليم الفني مجانا خلال عام 2022 على مهارات واحتياجات سوق العمل وتفعيل ربط استراتيجية الوزارة بالمعايير العملية للشركات وتوفير وظائف لعدد من المميزين من المتدربين لدى الشركات القائمة على التدريب.. ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين المجلس الوطني للشباب مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية ويكون الإشراف الأكاديمي لأكاديمية الشروق التي ستفتح المعامل وورش التدريب لديها أمام المتدربين، حيث ستتم كل البرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات المشاركة.

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تفاصيل الشباب والرياضة مسؤولين العام الدراسي الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي إلكتروني وزارة التربية والتعليم المصرى بروتوكول تعاون بروتوكول القطاع الخاص

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