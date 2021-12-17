الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا تكشف تفاصيل القبض على مؤيد لـ«داعش» حاول تجنيد طلاب الجامعة

الأمن الروسى
الأمن الروسى

أعلنت مديرية ​الأمن في العاصمة ​موسكو​، اليوم الجمعة، عن أنه ألقي القبض على طالب في مسكن طلابي تابع للجامعة التكنولوجية الروسية، لمحاولته تجنيد طلاب آخرين لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وقال بيان للأمن الروسي إنه "جرى الكشف عن نشاط أحد مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، حاول تجنيد طلاب إحدى جامعات العاصمة لصالح أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".

ولفت البيان، حسب التحقيق، إلى أن الشاب، وهو من مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، برر مرارًا أفعال مسلحي «داعش»، وروج لفكر التنظيم على الإنترنت، الداعي إلى إقامة خلافة في ​العراق​ وسوريا​ بقوة السلاح، وفقًا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من جانب آخر، أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن استعداده للعمل على بناء الثقة مع روسيا، في حال "اتخذت موسكو تدابير ملموسة لإزالة التوتر في أوروبا".

وجاء في بيان للحلف، أن "مجلس شمال الأطلسي أكد تلقيه مقترحات روسية في مجال الأمن الأوروبي".

وأعلن الناتو أنه "مصمم على الاستمرار في التوسع شرقا ويرفض مطالب روسيا بمنع انضمام أوكرانيا إليه".

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في بروكسل، في أعقاب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "يواصل الناتو توسعه، وانضم إليه الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رغم معارضة روسيا".

وشدد ستولتنبرج على أن "الناتو لن يقدم تنازلات لروسيا التي تطالبه بمراجعة وعده في قمة بوخارست في أبريل 2008 بمنح أوكرانيا وجورجيا العضوية فيه مستقبلا".

وأعرب الأمين العام للحلف عن ثقته بأنه "ليس لدى موسكو أي حق على صعيد انضمام دول مستقلة مثل أوكرانيا للحلف".

ويأتي ذلك في وقت سلمت فيه روسيا، «الناتو» حزمة من الاقتراحات الرامية لوضع نظام ضمانات أمنية يتيح إزالة التوتر العسكري في أوروبا.

الأمن الروسي داعش اعتقال طالب تجنيد طلاب الجامعة التكنولوجية الروسية

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وائل لطفي

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