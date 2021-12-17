غدًا.. انطلاق معرض «مقعد السلطان» للحرف اليدوية وحفل لـ«أكورديونيللا»

تنطلق في الثالثة من بعد عصر غد السبت، فعاليات معرض "مقعد السلطان للحرف اليدوية"، بمؤسسة مقعد السلطان الأشرف قايتباي الثقافية، وهو مبنى أثري تاريخي مبهر تم بنائه في عصر المماليك في حي "صحراء المماليك".

هذا ويأتي معرض "مقعد السلطان للحرف اليدوية"، لدعم الحرف اليدوية المحلية، حيث يتم عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المصنوعة يدوياً، والتي تعمل على إحياء التراث الثقافي المصري من خلال منتجات عصرية حديثة تناسب الاستخدام اليومي.

كما يضم المعرض باقة من أجود منتجات الحرف اليدوية المصنوعة بأيدي حرفيين محليين بمنطقة صحراء المماليك، بالإضافة إلى بعض من أبرز ماركات المنتجات اليدوية من خارج المنطقة.

هذا ومن المقرر أن تقام عروض فلكلورية تراثية، وحفلات موسيقية حية لفرقة "أكورديونيلا" وعرض من الرقص المعاصر بعنوان "هو وهي"، كجزء من تعاون مقعد السلطان قايتباي المستمر مع مهرجان Breaking Walls.

ــ مهرجان Breaking Walls ​في نسخته الرابعة

في سياق متصل، وعلى هامش فعاليات معرض "مقعد السلطان للحرف اليدوية"، تقام في السادسة من مساء غد السبت أيضا، حفل موسيقي فني، بالتعاون مع مقعد السلطان قايتباي ومهرجان Breaking Walls حيت تحيي فرقة "أكورديونيللا" حفل مجاني لجمهور المعرض.

وفريق "أكورديونيللا"، فرقة موسيقية ثلاثية تقدم موسيقى الأغاني الغربية بالأكورديون وهو الآلة الأساسية ويصاحبها الجيتار والكاخون، كما تقدم أيضاً بعض من مؤلفاتهم الخاصة.

وتتكون فرقة "أكورديونيللا"، من ثلاثة أعضاء وهم: المؤلف والموزع الموسيقي رفيق جمال، ويعزف على الأكورديون، ويعزف على الجيتار داني جوزيف، وعلى الكاخون أحمد عادل. اجتمع هذا الفريق على حب الموسيقى ومشاركتها مع الأصدقاء ومحبي الفن بكل بساطة.

ــ مؤسس فرقة "أكورديونيللا"

أسس الفرقة الفنان رفيق جمال، إلى جانب تميزه في آلة الأكورديون، هو عازف بيانو عمل على العديد من الأعمال الموسيقية للمسرح الغنائي، والموسيقى التصويرية، شارك بالتوزيع الأوركسترالي مع المايسترو ناير ناجي في مشروع ريدبول سيمفونيك، وقدم العديد من التوزيعات الأوركسترالية المتميزة مع فرقة كايرو ستبس، وأوركسترا راديو ميونيخ، كما أن له العديد من المؤلفات الموسيقية.

يشار إلى أن "مقعد السلطان قايتباى"، هو مركز يهتم بالفنون والثقافة والتنمية داخل منطقة صحراء المماليك.