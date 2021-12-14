النفط ينخفض نحو 73 دولارا وسط مخاوف بشأن تأثير «أوميكرون»

تراجعت أسعار النفط صوب 73 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤثر متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون على تعافي الطلب العالمي.

وأظهرت بيانات أمريكية أن أسعار المنتجين عند أعلى مستوياتها في 11 عاما، فيما يؤكد توقعات السوق باتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي هذا الأسبوع بالإسراع في خفض التحفيز، مما يدعم الدولار ويؤثر على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.32 بالمئة إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1405 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 70.36 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى إبطاء التعافي الحالي في الطلب على النفط بشكل مؤقت".

وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميا لكل منهما، ويرجع ذلك في الغالب إلى التراجع الكبير المتوقع في استخدام وقود الطائرات بسبب قيود السفر الجديدة.

ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك أمس الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "المتعاملون في الطاقة لا يريدون المراهنة ضد أوبك+، لكن جميع المخاطر القصيرة المدى من أوميكرون إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية تثبت جميعها أن لها تأثيرا سلبيا للغاية على توقعات أسعار النفط على الأمد القصير".