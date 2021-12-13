إصابة 16 في انقلاب سيارة أجرة بطريق «كلابشة- نصر النوبة» بأسوان

أصيب 16 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة، لتلقي العلاج.

و تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" على طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.