الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 في انقلاب سيارة أجرة بطريق «كلابشة- نصر النوبة» بأسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 16 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة، لتلقي العلاج.

و تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" على طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة حيال الحادث.

انقلاب سيارة سيارة أجرة طريق كلابشة نصر النوبة نصر النوبة حادث

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