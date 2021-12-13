الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم الإثنين.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كثافات متحركة
كثافات متحركة

شهدت حركة المرور صباح اليوم، كثافات متحركة بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى لزحام السيارات.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب المتوجهين إلى المدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات من الشوارع والميادين بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وهناك مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، وينتقل رجال المرور إلى الأماكن المزدحمة لإزالة المعوقات وتحقيق اعلى معدلات الانسياب المروري.

ففي مناطق الجيزة المختلفة،  ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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