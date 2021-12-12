المشدد 10 سنوات لسائق ونقاش سرقا مكتبة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية الدائرة الثانية عشر، حضوريا، نقاشا وسائقا، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بسرقة مكتبة بالعاشر من رمضان وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد وسامي زين العابدين عبده، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 8594 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 24 أغسطس، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات المتهمان «أحمد.ر.ك» 24 عاما نقاش و«إبراهيم ع إ» 30 عاما سائق مقيمان العاشر من رمضان.

وتضمن أمر الإحالة قيامهما بسرقة المنقولات من مكتبة خاصة بالمجني عليه «أسامة أ» 55 عاما صاحب مكتبة، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وحيازة المتهمان سلاح ناري فرد خرطوش أثناء القيام بالسرقة.