تعيين الدكتور عبدالعزيز حسين عميدا لمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القرار 7228، لسنة 2021، بتعيين الدكتور عبد العزيز حسين محمد يوسف، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، عميدا للمعهد للعام الدراسى 2021- 2022.

وتدرج الدكتور عبدالعزيز حسين ، فى العمل الأكاديمى، من أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، ورئيس قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية :2015-2018م ،ومدير وحدة الجودة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد) منذ إنشائها في 2008م حتى 2013م والمشرف العام على التدريب العملي والمعسكرات لطلاب الفرقة الثالثة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد حتى 2013، وعضو مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد للعام الدراسي 2013/2014 -2014/2015.

المؤهلات العلمية والخبرات القيادية والمشاركات المجتمعية:

• بكالوريوس الخدمة الاجتماعية 1994م (بتقدير عام جيد جدا )المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بورسعيد

• ماجستير في الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع 2001 م،جامعة حلوان،كلية الخدمة الاجتماعية

• دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم المجتمع 2005 جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية

•رئيس قسم تنظيم المجتمع (2015/2017:2016/2018)

•أستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالقرار الوزاري رقم 4638 /2017

• وكيل المعهد لشئون الطلاب والدراسة لخمسة سنوات (عامين متصلين من 2013/2014-2014/2015، ثم ثلاثة أعوام متصلة من 2018/2019-2020/2021)

• وكيل نقابة الاجتماعيين فرع بورسعيد منذ 2019 حتى الان

• الحصول على دورة القيادات الجامعية) العمداء) من جامعة بورسعيد في الفترة من 2/8/2021الى 4/8/2021

• الحصول على دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة وذلك في الفترة من:8/8/2021 حتى 18/8/2021

• حضور واجتياز جميع دورات أعضاء هيئة التدريس

• حضور واجتياز جميع متطلبات برنامج تدريب المتدربينTOT

• عضو بالهلال الأحمر المصري ومشارك في الانشطة الاجتماعية والتطوعية التي يقوم بها الهلال الاحمر

• عضو بالعديد من الجمعيات الاهلية ومنها جمعية (تنمية المجتمع-التنمية الحضرية-الجمعية العلمية المالكة للمعهد )

• المشاركة في مشروع عدالة الأسرة المشاركة فى إدارة جلسات المحاكاة لبرلمانات الطلائع-المشاركة في معهد إعداد القادة

• المشاركة في محاضرات وندوات علمية منها (المجتمع المدني وإرساء قواعد المواطنة-العنف ضد المرأة-الانتماء وفن الحوار)

• المشاركة كمحاضر رئيسى فى أنشطة المجلس القومى للسكان

• المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك في برنامج الموائد المستديرة

• مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم ابحاث الترقية

• محكم المبادرات المجتمعية وزارة الشباب والرياضة

• الدراسات والبحوث العلمية بلغت (25)دراسة وبحثا علميا منها :آليات السلام الاجتماعي ومتطلبات استثمارها في مواجهة التطرف والارهاب

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ، التطرف الارهابى، الشباب والرياضة ،التعليم العالى