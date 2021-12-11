السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 عناصر إجرامية بأسلحة نارية وخرطوش بأسيوط

جريدة الدستور

شن قام قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط، وقطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية مكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري «3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي»، بحوزة 5 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة المركز، وضبط 2 فرد محلي بمسكن مزارع مقيم بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات الأمنية قد أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 184 قطعة سلاح ناري، بحوزة 151 متهمًا، وشملت المضبوطات: 12 بندقية آلية، 27 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 133 فرد محلي، 211 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 246 قطعة سلاح أبيض، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين اثنين، ارتكبا 11 حادثًا متنوعًا.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 85338 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 359 حكم جناية، 25170 حكم حبس جزئي، 4171 حكم حبس مستأنف، 44113 حكم غرامة، 11525 مخالفة.

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