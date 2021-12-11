انقلاب سيارة نقل أموال بالتجمع وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة تابعة لشركة نقل الأموال بنزلة كوبري التسعين اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للوقوف على أسباب الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود حادث مروري ومصابين بنزلة كوبري التسعين بالتجمع اتجاه المعادي ووجود مصابين، وتبين انقلاب سيارة نقل أموال مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.