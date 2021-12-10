الاثنين.. مناقشة رواية «أوراق شمعون المصري» بمركز الجيزويت الثقافي

يستضيف مركز الجزويت الثقافي، ندوة مناقشة رواية "أوراق شمعون المصري" بين المنظور التاريخي والمنظور الديني، يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، الساعة السادسة والنصف بالمكتبة الاستعارية.

«أوراق شمعون المصري» رواية من تأليف الدكتور أسامة الشاذلي، يناقش الرواية الكاتب والباحث الأستاذ محمد غنيمة، والأب ماريو بولس اليسوعي مدير مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.



من غلاف الرواية الأخير:

"وبعد.. فهذا خِتامُ ما كتبَهُ "شمعون بن زخاري"، والملقب بشَمْعون المَصْري، عن أخبارِ بني إسرائيل في برية سين، وما كان من أمرِهم منذ عبور البحر وحتى وفاة موسى بن عمران. وأعلم أني ما كتبت في هذه الرقاع إلا أحَدَ أمرين، أمر شهدته بعيني أو أمر سمعته من رجل من الرجال الثِّقات. وأُشِهد الربَّ «إيل»، أني ما بغيْتُ بهذا الكتاب مجدًا ولا شرفًا، وإنما إظهار شهادتي على جيل من شعب بني إسرائيل، اصطفاه الله وأنجاه بمعجزة من عدوِّه، ثم غضب عليه وأهلكه في تلك البرية القفراء، بعد أن أذاقه شقاء الارتحال ومرارة التيه. هذا كتاب لا أدري من سيكون قارئه، فأيًا من تكن أرجو أن تتذكر كاتب هذه الأبواب بالرحمة وأن تَدعو له بالغفران".



الرواية صدرت فى أكثر من 600 صفحة، تدور أحداثها فى فترة خروج بنى إسرائيل من مصر، ووقوع التيه لبنى إسرائيل فى سيناء مع نبى الله موسى، من خلال مخطوطات كتبها شاب عبرانى، ولد من أب إسرائيلى وأم مصرية، روى فيها معاناته ومعاناة أسرته أثناء التيه، قبل أن تلتقطه قبيلة عربية من بني إسماعيل ليرى الدين والدنيا من منظور آخر غير المنظور اليهودى.

وتدور الرواية حول صبياً من أب يهودى، وأم مصرية، يخرج مع النبى موسى، ثم يواصل حياته خلال سنوات التيه فى سيناء، سعياً إلى الأرض المقدسة، لكنه يتعرض لما تعرض له بنو إسرائيل من أزمات وابتلاءات، ويتابع حكايات عديدة، يسجلها في أوراقه ويتركها لأبنائه. وتقدم الرواية جانباً من تاريخ العرب فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام استناداً على تنقل الراوى من بلد إلى بلد، بعد مفارقته لليهود.