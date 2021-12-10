الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

جريدة الدستور

أدلت والدة شاب بشهادتها بشأن تعرض نجلها لاعتداء بأسلحة بيضاء على يد عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور.

وذكرت والدة المجني عليه أن المتهمين هم اثنين من أبناء شقيقها وآخرين، حيث تجمعهم خلافات سابقة منذ ما يقرب من 3 سنوات، وأن تلك الخلافات تجددت مرة أخرى، ما دفعهم للشروع في قتل ابنها.

وقالت والد المجني عليه "ع. م"، إن المتهمين انتهزوا فرصة جلوس ابنها بالشارع أمام العقار الذي يقيم به، وهاجموه بالأسلحة البيضاء وسحلوه في الشارع، ثم فروا هاربين عقب تسببهم إصابته بعدة جروح وإصابات بأنحاء جسده.

وطالبت والدة المصاب رجال المباحث بضبط كافة المتهمين المشاركين في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد اعتداء عددا من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجني عليه بصحبة اثنين من أصدقائه في الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء، وسحله بالشارع، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بأنحاء جسده.

تم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة، وتبين أنهم تجمعهم بالمجني عليه علاقة قرابة، وتم الاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

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