حبس المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام بأحد مولات الشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، مع المتهمة بسرقة حقيبة الفنانة ديانا هشام، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كما وجهت النيابة للمتهمة تهمة السرقة، وواجهتها بكاميرات المراقبة وأصدرت قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكان مباحث بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجارى بالشيخ زايد، وبالتحرى والفحص تبين لرجال المباحث أن المتهمة غافلت الفنانة واستولت على محتويات حقيبتها، وبفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها بحوزتها المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.