الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بحضور وزيرة التضامن.. انطلاق العرض الدرامي الأول لذوي الهمم «قضية 404»

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، العرض الدرامي الأول لذوى الهمم، اليوم الخميس، على مسرح كلية التربية بجامعة عين شمس والذي أطلق عليه إسم "قضية 404".

وظهر أبطال العمل الدرامي علي السجادة الحمراء يتحدثون عن تجربتهم الفريدة.

في بداية العرض عُرض فيلمًا وثائقيًا عن أبطال مسلسل “القضية 404” وكيف شهد العمل النور ليصبح أول عمل يناقش مشكلات ذوي القدرات الخاصة بأنفسهم.

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ومن جانبها أعربت “القباج” عن سعادتها بالمسلسل متمنيه الاستمرار في انتاج مثل تلك المشروعات الفنية التي تعبر عن ما يشعرون به.

وشاركت القباج أبطال العمل الصور التذكارية، خلال تواجدها على السجادة الحمراء، وتبادل الابتسامات والأحاديث.

حضر الحفل عدد من المشاهير ونجوم المجتمع، منهم، خيري رمضان، المغني علي الالفي، محمد داغر، وعدد من الداعمين للفكرة.

المسلسل قصة وإخراج محمد الأنصاري، سيناريو وحوار رامز عباس، معالجة درامية: محمود أبوبكر.

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هذا العمل الدرامي يجسد معاناة مرضى متلازمة داون، بسبب الخلل المجتمعي الذي أصاب القيم الإنسانية فأصبحت معاناة ذوي الهمم كبيرة ومتنوعة، فكان التحرك من مبادرة "عالم موازي" والتي انطلقت منذ عامين لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وخاصة المواقع الاجتماعية والفن من برامج ومسلسلات.

وقال محمد الأنصاري مخرج مسلسل "القضية 404"، إن العمل بمثابة تحدي له ولأبطال العمل من ذوي الهمم.

وأضاف الأنصاري لعدسة "الدستور" أن الشباب المشارك في العمل من المواهب التي كانت تحتاج الظهور للنور، مشيرا أن ١القضية 404" كانت الشرارة لإظهار هذا الفن.

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"الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم لينا".. أكد محمد الانصاري مخرج المسلسل أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم كان السبب في ظهور الفكرة لعمل مسلسل يناقش مشكلات أصحاب القدرات الخاصة.

انطلاق العرض الأول لمسلسل قضية 404 ابطال العمل الدرامي الخلل المجتمعي يجسد معاناة مرضى متلازمة داون

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وائل لطفي

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