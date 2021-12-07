جامعة الدول العربية تحتضن اجتماع مجموعة السلام في فبراير المقبل

قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجموعة السلام العربي، إن علي ناصر رئيس المجموعة، والوزير سمير حباشنة كممثلين عن مجموعة السلام العربي، التقيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحضور المستشار السياسي جمال رشدي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأضاف المغاوري، في تصريحات لـ"الدستور" أن الأمين العام تعرف على نشاطات مجموعة السلام العربية ومباراتها لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وليبيا وإنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ممثلا مجموعة السلام العربي أشادا بالتحركات الأخيرة لجامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بقضيتي لبنان والسودان.

وأكد أن المجتمعون اتفقوا على أن تحتضن جامعة الدوال العربية للاجتماع الأول للهيئة العامة لمجموعة السلام، على أن يعقد في فبراير 2022، في سياق التواصل مع المجموعة والأمين العام لجامعة الدول العربية والذي يولي اهتمامًا خاصًا لهذه المجموعة كونها الذراع غير الرسمي في متابعة القضايا العربية.

يذكر أن مجموعة السلام العربي ليست حزبا، ولا حركة سياسية، إنما هي منظمة تلاقت وتعاهدت على حماية وصيانة السلم الأهلي والإقليمي والعالمي، وتستهدف تحقيق السلام العربي وإنهاء الخلافات العربية وتحقيق الوئام والتوافق لوطنى داخل الأقطار العربية.