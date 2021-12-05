الأنبا عمانوئيل يترأس قداس افتتاح المسيرة السينودسية بأسوان

قالت صفحة "الكنيسة اليوم"، إنه بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء التي حُبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، ومسيرة الكنيسة السينودسية، تحت شعار "شركة، المشاركة، والرسالة"، التي دعى إليها قداسة البابا فرنسيس، تلتف أسرة الإيبارشية حول مذبح الرب للاحتفال بالقداس الإلهي، برعية العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان، يوم الثلاثاء، الموافق السابع من الشهر الجاري، وذلك في السابعة مساءً.

يترأس صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك. الدعوة مفتوحة للجميع، وخاصة أبناء الإيبارشية.

وكان قد افتتح صباح اليوم نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المسيرة السينودسية، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا وذلك بمشاركة كنائس الدلتا الأربع (قويسنا - طنطا - أشمون - المحلة).

بدأ الاحتفال بتدشين مذبح السيدة العذراء مريم، بيد صاحب النيافة، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب دانيال حنا، الراعي المساعد بالكاتدرائية، وشمامسة الدلتا: الشماس بولا جرجس، والشماس فرنسيس أنيس.

واعطى نّيافة الأنبا باخوم كلمة العظة، التي تضمنت شرح معنى السينودسية، حرفًا وموضوعًا، كما أوضح أهمية السير معًا على طريق مشترك، متحدين بكلمة الله، وحاملين الأسرار، كما أوصى نيافته بتفعيل السير معًا خلال الفترة القادمة من خلال الاجتماعات، والأنشطة المختلفة بالكنيسة.

كما قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استكمل مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول المكتب، وذلك بمقر مكتب التربية الدينية بكوبري القبة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تضمن اليوم محاضرة مع الأب يوحنا بخيت بعنوان "التاريخ المقدس للعهد القديم من عصر الملوك حتى عصر السبي".