القبض على عاطل سرق سائق «توكتوك» بالإكراه في الأميرية

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة متعلقات أحد المواطنين بالأميرية بالإكراه وذلك عقب تحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته استوقفه أحد الاشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد) كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها.

واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

