«الأنصارى» يهنئ الدكتور ياسر حتاتة لتعيينه رئيسًا لجامعة الفيوم

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، الدكتور ياسر حتاتة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً لجامعة الفيوم، والذي جاء تتويجاً لعطائه ومجهوداته وتفانيه في خدمة التعليم الجامعي، متمنين له التوفيق في تنفيذ خططه المستقبلية.

وأكد محافظ الفيوم على قيمة الجامعة ودورها الهام كظهير علمي وشريك أساسي لتنمية المجتمع، مشيراً إلى أهمية التنسيق والعمل المتبادل بين المحافظة والجامعة لتنفيذ رؤية الدولة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً جمهوريا بتعيين الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة رئيساً لجامعة الفيوم.