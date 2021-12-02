اعترافات 3 رجال شرطة مزيفين بمصر القديمة: «بنعمل كمين في الشارع للناس»

اعترف أفراد عصابة في القاهرة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين، عن طريق انتحالهم صفة رجال شرطة ، وعمل أكمنة في الشوارع لاستيقاف المواطنين وتفتيشهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية حتى تم القبض عليهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

- تفاصيل الواقعة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص يركبون سيارة، قاموا باستيقافه وادعوا بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على "مبلغ مالى" كان بحوزته وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحدهم وأمكن ضبطه حال ركوبه السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.