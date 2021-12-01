الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات بشوارع القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

ظهرت كثافات مرورية متحركة في حركة السيارات، اليوم الأربعاء، أعلى محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

فيما تقوم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والخصوص والبساتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-12-2021

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيسا وزراء البلدين

«عيش» يُثَمِنّ قرار الرئيس للحماية من «كورونا»

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

رئيس الوزراء: نستعد لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته