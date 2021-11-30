الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مخدرات وأسلحة» تحبس عاطلين في المنوفية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية في المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما واصل قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن  ضبط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزته (بندقية آلية– خزنة- طلقات لذات العيار –كمية من مخدر الإستروكس–كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزته بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار –كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول حال تواجده بدائرة مركز شرطة أشمون.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وائل لطفي

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