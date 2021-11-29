تحرير 233 محضر متنوع في حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

أجرى عماد حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، اليوم حملة مكبرة ضمت جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري وإدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية وإدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية، قامت بالمرور على الأسواق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة بنى مزار، ما أسفر عن تحرير 233 محضرًا متنوعًا.

ومن جانبه قال «عبدالعزيز»، إنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق بالشارع المصري وبناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تنفيذ هذه التوجيهات التي تمثلت في إصدار القرار رقم 260 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة المنيا لتنفيذ هذه التعليمات والتوجيهات، قامت اليوم الاثنين، حملة مكبرة ضمت كل من طه فتحى البدري ومحمود فنجري راشد من جهاز حماية المستهلك بالمنيا ومباحث التموين ببني مزار ومفتشو التموين والدكتور طارق صلاح الدين من الطب البيطري، وأحمد منصور ومحمد محمد محمود وأحمد حامد منصور ومحمد مصطفي محمد من إدارة العلاج الحر، ومحمد مغربي ومصطفى محمد كامل بالإدارة الصحية وحسين محمد محمد من شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز بني مزار ووائل محمد المندي مسئول الإشغالات بالمجلس، وأحمد رجب محمد وهلال أحمد عبد الرحيم عضوي الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار اللجنة بالمرور في الأسواق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة بني مزار.

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

233 محضر متنوع

أسفرت الحملة عن تحرير 233 محضر متنوع جاءت على النحو التالي: «123 محضر إزالة إدارية و6 محاضر ضبط إشغال و13 محضر إشغال طريق ومحضر أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي و3 محاضر والتحفظ علي 20 كيلو جرام كبدة و9 محاضر شهادة صحية و3 نظافة و4 بدون فاتورة والتحفظ على 10 شيكارة مكرونة و40 شيكارة ملح و11 شيكارة علف و8 شيكارة علف تثمين كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر ضبط سجائر صيني مجهولة المصدر، ومحضر إعدام طن لبن غير صالح للاستخدام الآدمي».

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

وفي مجال المرور على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير 20 محضر تمويني نقص وزن خبز و22 عدم وجود لوحة إعلان و5 عدم إعطاء بون صرف و8 عدم نظافة، ومحضر عدم وجود ميزان حساس.

وأوضح نائب رئيس المركز والمدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق.

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

حملة علي الأسواق ببني مزار في المنيا

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