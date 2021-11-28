الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء مجري التحريات في اتهام مسجل بإطلاق النار على شقيقين بمدينة نصر

حبس إطلاق النار
حبس إطلاق النار

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر ، اليوم الأحد، استدعاء الضابط مجري التحريات في اتهام مسجل خطرا بالبلطجة وإطلاق النار على شقيقين، ما تسبب في فقء عين أحد المجني عليهما.

و كان قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات  يفيد باستقباله طالبا، مقيما بدائرة قسم شرطة الجمالية، مصابا بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم.

- تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، فقرر أنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلين دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما، وبين قائد دراجة نارية أخرى "غير معلوم لديه" بسبب خلاف حول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته ولاذ بالفرار.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم- "له معلومات جنائية".

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار المستخدم في ارتكاب الواقعة)، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جهات التحقيق سلاح نارى أمن مدينة نصر حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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