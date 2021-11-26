الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين فى كفر الشيخ

أسلحة
أسلحة

تمكنت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 6 أسلحة نارية "3 طبنجات، و 3 فرد خرطوش"، وضبط 980 جرام حشيش، و250 جرام هيروين، و2 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 20 قضية تموينية متنوعة شملت عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1998 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 430 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.

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وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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