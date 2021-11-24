من المطبخ الايطالي ..طريقة طهى النجرسكو بخطوات بسيطة

المطبخ الأيطالي يعتبر من الأشهر حول العالم، يتمير بإعداد مكرونات بمختلف أنواعها، له طريقة خاصة لذيذة وشهية ، ونرصد وفقا لموقع “allrecipes ” طريقة صنع النجرسكو بالطريقة الإيطالي.

مكونات مكرونة النجرسكو :

2 صدور دجاج كبيرة

كرفس مقطعة إلى قطع

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

عبوة نودلز بيض عريض للغاية

4 أكواب حليب

نصف كوب زبدة

كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

كوب بقسماط

ربع كوب جبن بارميزان

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة أعداد المكرونة النجرسكو

الخطوة 1

يُمزج الدجاج والكرفس وملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود في قدر صب كمية كافية من الماء في القدر لتغطية المكونات بالكامل، يُغلى الماء ويُطهى حتى يختفي لون الدجاج من المنتصف وتصبح العصائر صافية ، لمدة 20 إلى 25 دقيقة، يُرفع الدجاج إلى لوح التقطيع ليبرد قطع الدجاج المبرد إلى قطع صغيرة الحجم تخلص من الماء والكرفس.

الخطوه 2

أحضر قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي تُطهى المكرونة " في الماء المغلي مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج تمامًا ولكن متماسكة مع اللدغة ، لمدة 5 دقائق تقريبًا نقل المعكرونة إلى وعاء كبير ؛ يضاف الدجاج ويقلب حتى يمتزج.

الخطوة 3

يُغلى الحليب على نار هادئة في قدر كبيرة على نار متوسطة ؛ ابق على نار هادئة حتى الحاجة.

الخطوة 4

تذوب الزبدة في قدر كبيرة على نار متوسطة اخفقي الدقيق في الزبدة المذابة بكميات صغيرة ، مع التأكد من دمج كل إضافة قبل إضافة المزيد ؛ يُطهى ويقلب خليط الدقيق حتى يصبح لديك رو أشقر ، من 5 إلى 10 دقائق صب الحليب ببطء في خليط الدقيق مع التحريك المستمر ؛ يُغلى المزيج ويُطهى لمدة 10 دقائق قلبي ملعقتين صغيرتين من الملح ومسحوق الثوم وجوزة الطيب في خليط الحليب يُسكب المزيج فوق مزيج المكرونة ويُحرّك حتى يتغطى.

الخطوة 5

انشر فتات الخبز في قاع الطاجن المعد و يُسكب مزيج النودلز فوق فتات الخبز رشي جبنة البارميزان فوق خليط النودلز ضع زيت الزيتون فوق جبنة البارميزان.

الخطوة 6

تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا حتى تصبح الحشوة فقاعات وتتحول الطبقة العليا من المكرونة إلى لون بني ذهبي مقرمش ، من 45 دقيقة إلى 1 ساعة.