ياسين منصور: نتوقع وصول معدل ديون «بالم هيلز للتعمير» إلى 0% قبل نهاية العام

ياسين منصور: ارتفاع مبيعات «باديا» بنسبة 755% خلال 9 أشهر

رئيس مجلس إدارة «بالم هيلز للتعمير» يتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تزيد على 10% بسبب موجة التضخم

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة «بالم هيلز» للتعمير، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر استمرت حوالي 5 أشهر فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن شركة «بالم هيلز» للتعمير لم تتوقف عن أعمال البناء والتشييد في كافة مشروعاتها خلال تلك الفترة نهائيًا، حرصًا منها على الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها مع عملائها.

وأوضح منصور خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، مساء الثلاثاء، المذاع على شاشة قناة ON E، أن مشروع مدينة «باديا» هو أفضل المشروعات مبيعًا في محفظة مشروعات «بالم هيلز»، حيث حقق زيادة في نسبة المبيعات وصلت إلى 755% خلال 9 شهور، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى استمرار عملية البيع خلال الربع الثالث من العام، والتي توافق فترة الصيف، وذلك على غير المتوقع حيث تشهد هذه الفترة في العادة زيادة البيع في السكن الصيفي.

وأضاف منصور أنه على الرغم من ضخامة حجم المشروع، إلا أنه يتمتع بخصوصية كبيرة لكل منطقة فيه سواء الفيلات أو الشقق، بالإضافة إلى نظام تكنولوجي متطور لكافة الخدمات الأمنية في المدينة ومركز تحكم لدعم كافة العمليات.

وبالنسبة للموقف المالي لشركة «بالم هيلز» للتعمير، أوضح منصور أن ديون الشركة تقلصت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك من 1.4 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى حوالي 440 مليون جنيه حاليًا، متوقعًا وصول قيمة الديون إلى 0% مع نهاية العام الجاري في 31 ديسمبر 2021، غير أنه لفت إلى أن ذلك لا يعني توقف الشركة عن الاقتراض، ولكن لتقليل صافي المديونية.

وحول توقعاته لأسعار العقارات، قال رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة «بالم هيلز» للتعمير، إنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% و12% فقط نتيجة ارتفاع معدل التضخم العام القادم، مستبعدًا أن تصل الزيادة إلى الأرقام المبالغة التي يتوقعها البعض والمقدرة بنحو 30%.

ورجح منصور عدم استمرار موجة التضخم التي حدثت نتيجة فترة الركود المتزامنة مع جائحة كورونا، ووصفها بأنها مؤقتة ولم يشهدها العالم من قبل، لذلك تسببت في تأثير مفاجئ على الاقتصاد وزيادة الطلب ونقص المواد الخام وغيرها من العوامل المختلفة، لافتا إلى أنه على الرغم من كل تلك الظروف لا تزال نسبة زيادة التضخم أقل من الماضي.