الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

في أول زيارة رسمية.. «المالكي» يستقبل المدير التنفيذي لسجل أضرار الجدار

وزير الخارجية الفلسطينى
وزير الخارجية الفلسطينى مع المسؤول الأممى برام الله

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليونيد فرولوف، في أول زيارة رسمية له بعد شغل منصبه.

وخلال اللقاء، أكد «المالكي» أهمية عمل سجل الأضرار، وأهمية استمرار عمل مكتب التسجيل في فيينا، الذي تم إنشاؤه ليكون بمثابة سجل في شكل وثائقي للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نتيجة لتشييد الجدار والتوسع على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل وحول القدس الشرقية.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني ضرورة استحداث آليات عمل المكتب لتسريع إجراءات حصر الأضرار وإدراج المطالبات وتسجيلها وإزالة القيود التي تعيق عمل المكتب وتحد من إنتاجيته، حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني وضمانًا لحصول المواطنين الفلسطينيين على التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تكبدها إثر بنائه.

وأعرب الوزير الفلسطيني، عن أمله للمدير التنفيذي فرولوف بالنجاح في مهامه الجديدة، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل عمله، بما يخدم استمرار عمل سجل الأضرار وحِفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

المسؤول الأممي يؤكد إعادة هيكلة المكتب وإحداث تغييرات

من جانبه، قدّم فرولوف شرحًا حول رؤيته الجديدة حيال رئاسته لمكتب سجل الأضرار في فيينا، موضحًا أنه سيقوم بإعادة هيكلة إدارية للمكتب وإحداث تغييرات جذرية فاعلة لضمان رفع الأداء وتحقيق الهدف الذي تم من أجله إنشاء السجل، بالإضافة إلى مواصلة جهوده الحثيثة والتواصل مع الحكومات والسلطات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمكتب وضمان استمرار عمله، خاصة في ظل المعوقات التي سببتها جائحة كورونا، لا سيما أن عمله يقوم بشكل أساسي على الزيارات الميدانية.

وزير الخارجية الفلسطيني الامم المتحدة تشييد الجدار الارض الفلسطينية الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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وائل لطفي

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