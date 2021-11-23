الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شخصيات سياسية فرنسية تضغط على الحكومة لعودة اختبارات كورونا المجانية

كورونا
كورونا

طالبت بعض الشخصيات السياسية "اليمين واليسار" من الحكومة الفرنسية التراجع عن قرارها بعدم تحمل تكاليف اختبارات الكشف عن (كورونا) للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لـ(كوفيد-19) في ضوء بدء الموجة الوبائية الخامسة.
وعادت مسألة الاختبارات المجانية إلى الطاولة، بعد أن أثبتت الفحوص أمس الاثنين إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس (كورونا) فمنذ الخامس عشر من أكتوبر الماضي، سددت الحكومة تكاليف فحوصات (كوفيد- 19) في حالات قليلة محددة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وحالات الاتصال، وبالنسبة للآخرين فإن تكلفة اختبارات فحص (كوفيد-19) بأسلوب الأجسام المضادة تترواح ما بين 22 و45 يورو وحوالي 44 يورو لاختبار (PCR).
وأعربت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني مارين لوبان التي تلقت التطعيم -نقلا عن شبكة إذاعة (فرانس إنتر)- عن أسفها لما يسمى بـ(اختبارات الراحة) وفقًا لتعبير جان كاستكس والتي لا تزال خاضعة للرسوم، ووصفت هذا القرار بالـ"مستهجن والغبي من الناحية الأخلاقية"، وقالت "لأننا لا نكافح وباءً بمنع جزء من السكان من اختبار نفسه على قلة الإمكانات".
وجددت لوبان معارضتها للتطعيم الإلزامي والشهادة الصحية، موضحة "نحن بحاجة إلى حرية التطعيم خاصة وأننا ندرك أنه في هذه الأزمة الصحية، فإن اللقاح لا يمنع الإصابة بـ(كوفيد- 19) أو إصابة الآخرين"، وفيما يتعلق بالجرعة الثالثة التعزيزية أشارت إلى أنه يجب إعطاء الجميع حرية تلقيها أو رفضها.
وفي السياق، أكدت رئيسة مجموعة "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية ماتيلد بانوت، ضرورة إيقاف إلزامية التطعيم ووقف العمل بالشهادة الصحية الذي يعطي وهم الأمن، مشيرة إلى ضرورة عودة اختبارات الكشف المجانية عن كورونا على الفور.
بدوره، أيد ميشيل بارنييه مرشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة، عودة الاختبارات المجانية للجميع، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عدواني للغاية، وقال: "أعتقد أنه سيكون من الضروري العودة إلى الاختبار المجاني لغير الملقحين".
وتعقيبا على هذه المطالب، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، مجانية اختبارات كورونا فقط للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو في حال تم الحصول على وصفة طبية.
يشار إلى أن وزير الحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت، أكد أمس الاثنين، أنه لا عودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة انتشار الفيروس هو أن يتلقى الجميع التطعيم المضاد للكوفيد-19.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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