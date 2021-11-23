الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين اعتداء الحوثيين على السفارة الأمريكية فى صنعاء

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

أعربت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن، واقتحامها واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد عملًا إجراميًا وانتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منسوبي السفارة.

واعتبرت الوزارة، أن هذا الاعتداء يعكس تحدي هذه الميليشيات السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والتي تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلًا سياسيًا شاملًا يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه.

كما أدانت السعودية، اقتحام ميليشيات الحوثي الإرهابية مقر السفارة الأمريكية في صنعاء باليمن واعتقال موظفين يمنيين بها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية يعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، مطالبة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

المجتمع الدولي

وشدد البيان السعودي، على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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