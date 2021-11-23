الروم الأرثوذكس تتحدث عن الطفولة في الإنجيل.. والكاثوليك تحتفل بها

تحتفل مصر حاليًا بأعياد واحتفالات الطفولة وهو ما تحتفل به كنائس مصر، ومدارس التربية الكنسية حتى الآن.

وأدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "الطفولة في الإنجيل".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قال يسوع المسيح: "مَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ" (متى 6:18).

واضاف:"قال يسوع المسيح: "لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ، لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (متى 10:18)، وقال أيضًا: "دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (متى 14:19)".

واختتم قائلًا: "قال كذلك السيد المسيح: "أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ، مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا" (متى 16:21)".

كما احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالمناسبة نفسها، فاحتفل مسؤولو القسم الصباحي بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بعيد الطفولة، وذلك بمشاركة مديرة الدار.

وشارك مسؤولو القسم الصباحي فى العمل الفني، الذي تم عمله، وهو التاج إشارة إلى التميز والنجاح. فمنهم من شارك بالقص في تنفيذ التاج الخاص بكل طفل، حسب قدرته، وبتوجيه من المدربة المسؤولة عن الوقت الفني، وذلك في جو تسوده الفرحة والبهجة والسعادة.

ومن جانبه قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت شعار "كونوا فرحين"، احتفلت كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية بعيد الطفولة، حيث نظم خدام التعليم المسيحي رحلة ترفيهية للأطفال، لجميع الفئات العمرية، بـ Smile City، بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرحلة الترفيهية تضمنت العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة، وذلك في جو تسوده المحبة والفرحة والبهجة للأطفال، وذويهم، والخدام.

وعلى جانب آخر، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أنه تحت رعاية وحضور صاحب الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أقيم حفل عيد الطفولة بنادي الطفل بمنهري.

وحرص على الحضور ومشاركة الأطفال في عيدهم، كما وجه كلمة تشجيع لجميع خدام النادي، يحثهم فيها على ضرورة تنشئة جيل سوي ومحب وواعٍ.