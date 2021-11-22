«الأعلى للجامعات»: التطعيم بلقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

زيادة أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 115% خلال الفترة من 2018 حتى 2021

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، بمقر جامعة حلوان، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف، أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة د. ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور منصور حسن لتجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجامعة بني سويف.

أكد وزير التعليم العالي على انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، كما أكد الوزير على إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي.

وجه الوزير بالتعاون بين الجامعات والإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، في التوعية بالآثار الضارة للتدخين، كما وجه بتحديد مسئول اتصال بكل جامعة يتولى مهمة التواصل مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للبدء فورًا في التعاون في هذا الشأن.

أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعي، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد "كوفيد- 19"، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كل مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكل الجامعات مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرطا أساسيا لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

أكد د. عبدالغفار على ضرورة استمرار رؤساء الجامعات في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية "أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب"، مشددًا على ضرورة استمرار كل الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، مع التأكيد على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، بالتعاون مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، موجهًا بضرورة استمرار استعداد كل المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وجه الوزير بالتنسيق الكامل بين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية وكليات الطب بالجامعات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظات.

كما أكد الوزير على استمرار اهتمام الجامعات خلال الفترة المقبلة، بتوعية الشباب الجامعي وتنمية الانتماء الوطني لديهم، من خلال خطط الأنشطة والتوعية والندوات والبرامج الثقافية المختلفة.

وجه الوزير بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، كما طالب السادة رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية.

أكد د. عبدالغفار على أهمية مشاركة الجامعات في فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي "GFHS"، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يُشارك فيه عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة والجهات والمُنظمات الدولية ولفيف من خبراء التعليم العالي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

وافق المجلس على إنشاء كلية الألسن بجامعة أسيوط.

أحيط المجلس علمًا بإنشاء جامعة المنصورة التكنولوجية الأهلية.

وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الهندسة جامعة دمنهور.

استعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول أعداد الطلاب الوافدين المُتقدمين للقبول في الجامعات المصرية، خلال الفترة من العام الجامعي 2018-2019، وحتى العام الحالي 2021-2022، حيث ساهمت مبادرة "ادرس في مصر" في تطوير منظومة القبول للطلاب الوافدين وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم قبولهم للإلتحاق بالجامعات المصرية في عام 2018-2019 نحو 8309 طالبًا، وفي عام 2019-2020 بلغ عددهم 12641 طالبًا، وفي عام 2020-2021 بلغ عددهم 16503 طالبًا، وفي عام 2021-2022 بلغ عددهم 17985 طالبًا، ومن المُتوقع زيادة هذا العدد خلال الفصل الدراسي الثاني، وبذلك تصل نسبة الزيادة في عدد الطلاب من عام 2018-2019 حتى عام 2021-2022 إلى 115%، ويُمثل ذلك نجاحًا لخطة وزارة التعليم العالي في زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون الكامل مع كل الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص الاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.