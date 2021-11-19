الأمير تشارلز فى «وسط البلد» لحضور فعالية «مبادرة الأسواق المستدامة»

شهد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، صباح اليوم الجمعة، في الحرم اليوناني بالتحرير فعالية لمبادرة "الأسواق المستدامة"، والتي تضم رواد الأعمال من الشباب، وكان في استقباله ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

واستمع الأمير لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم في خلق مشروعات مبتكرة تساعد في توفير حلول لمختلف التحديات في المجتمع المصري.

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة؛ لمناقشة النشاطات التي يقومون بها، خاصة في مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخي ومواجهته، والتوعية في ذلك المجال.

وحضر الأمير تشارلز فعالية لمبادرة «flat 6 labs» الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تحسين مناخ الأعمال للشباب من رواد الأعمال، وأثمرت عن نجاح عدد كبير من المشروعات.

وتعد زيارة الأمير تشارلز إلى مصر هي الثالثة من نوعها والأولى بعد ثورة 30 يونيو، وما شهدته مصر من تطور وإنجازات تتضاعف يومًا تلو الآخر، حيث سبق وأن قام ولي العهد البريطاني بزيارة مصر مرتين، الأولى في عام 1981، والزيارة الثانية للأمير تشارلز في عام 2006 ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت كلا من مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

وأعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى الرئيس السيسي تحيات الملكة "إليزابيث"، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن ملكة بريطانيا منذ بدء الجائحة، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، إضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.