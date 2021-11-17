الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى توقع إطارا للتعاون مع موريتانيا

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وقع إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الثلاثاء، في نواكشوط مع وزير النقل الموريتاني محمد محمد امحيميد، ووزير الصيد والاقتصاد البحري ادي ولد الزين، مذكرة تفاهم تتضمن إطارا للتعاون المشترك ودعم قدرات مختلف القطاعات الحكومية.


وذكر بيان للحكومة الموريتانية، أن المذكرة تدخل في إطار مد الجسور بين موريتانيا والأكاديمية سبيلًا لتحقيق رؤية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى الاستفادة من خبرات الهيئات التعليمية العالمية عمومًا والخبرة العربية خصوصًا.


وقال "عبدالغفار"، إن هذه هي أول زيارة لموريتانيا يقوم بها رئيس الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1972، مؤكدًا أنها ستكون انطلاقة تعاون وتنسيق ما بين الأكاديمية والحكومة الموريتانية.

من جانبه، أكد وزير النقل الموريتاني، أن المذكرة تشمل العديد من المواضيع المهمة من بينها دراسة إمكانية إنشاء وتأسيس هيئة للموانئ تعنى بتسيير كافة الموانئ الموريتانية، إضافة إلى التعاون في تقديم الأعمال الاستشارية والفنية اللازمة والمشورة الضرورية للسلطة البحرية (إدارة البحرية التجارية) الموريتانية من أجل استيفاء كافة التزاماتها بموجب اللوائح والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية العالمية.

وقال إن الاتفاقية تتضمن أيضًا تكوين وتأطير الكادر البشري المكلف بالتفتيش والسلامة البحرية، وكذلك التعاون في تقديم الأعمال الاستشارية والفنية اللازمة لتطوير الرقابة البحرية والإرشاد في مجال استزراع الأسماك واستحداث آلية متطورة للموانئ ودعم كفاءات العاملين فيها من خلال تنظيم دورات متخصصة، إضافة إلى التعاون مع جامعة نواكشوط في مختلف التخصصات العالمية المهمة.

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