دراسة: الآشعة المقطعية تشخص التهاب الزائدة الدودية بسهولة

كشفت دراسة طبية حديثة بجامعة توركو الفنلندية، قدرة فحوصات الآشعة المقطعية على تشخيص التهاب الزائدة الدودية بسهولة مع تقليل تعرض المرضى للإشعاع؛ لاسيما وأنه أكثر أسباب دخول المستشفى شيوعًا، كما أن إزالة الزائدة الدودية من أكثر أنواع الجراحة شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أستاذ الجراحة بجامعة "توركو" في فنلندا الدكتورة بولينا سالمنن، أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن الأشعة المقطعية، وسيلة أكثر فعالية ودقة في تشخيص التهاب الزائدة الدوية، على 989 مريضاً، تم قبولهم في قسم الطوارئ في مستشفى جامعة "توركو"، للاشتباه في التهاب الزائدة الدودية الحاد.

وقال الباحثون إن الدقة في التمييز بين التهاب الزائدة الدودية الحاد غير المعقد والمعقد كانت 90.3٪ مع جرعة منخفضة من التصوير المقطعي المحوسب و87.6٪ بالجرعة القياسية للتصوير المقطعي المحوسب.

وأظهرت النتائج أن الأشعة المقطعية ذات الجرعات المنخفضة والجرعة القياسية دقيقة بنفس القدر في تحديد التهاب الزائدة الدودية، وفي التمييز بين الحالات الخطيرة التي تتطلب جراحة، وتلك التي يمكن علاجها بالمضادات الحيوية وحدها.

وقالت سالمنن - في بيان صحفي - "نأمل أن تشجع هذه النتائج الأطباء على تطبيق طرائق التصوير المقطعي بجرعات منخفضة في أقسام الطوارئ لتصوير التهاب الزائدة الدودية الحاد؛ لتجنب الإشعاع غير الضروري في هذا العدد الكبير من المرضى".

