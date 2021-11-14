الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جارة بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطلان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض سكين كان بحوزته مُحدثاً إصابته تم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

وتم تشكيل فريق بحث وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها الواقعة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مصرع تحقيق النيابة مرسى عاطل حبس مستشفى عمل قتل

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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