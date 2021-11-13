جامعة مصر تحتفل بيوبيلها الفضى بحضور رموز المجتمع.. الإثنين

نجم الجيل تامر حسنى يحيى الحفل على مسرح الجامعة.. وخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء يمنحه تكريمًا رسميًا

تحتفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عامًا من الريادة والنجاح"، يوم الإثنين المقبل، على مسرح الجامعة بحضور نخبة من رموز المجتمع، ومن المقرر أن يحيى النجم تامر حسنى حفل اليوبيل الفضى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

يتضمن برنامج الحفل تكريم نجم الجيل تامر حسنى، حيث يكرمه خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بمنحه "قلادة الجامعة" لتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ مصر فى السينما والغناء، حيث لم تعرف الساحة الفنية، نجاح نجم فى كل المجالات مثله، إذ حقق تامر نجاحات غير مسبوقة لأي فنان عربى، حيث حصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج أبل أوورد من الولايات المتحده الأمريكية، كما تسلم درع أسطورة القرن، ويأتى ذلك فى الوقت الذى اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام بلا منافس، ومن المقرر أن يقدم نجم الجيل تامر حسنى مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفاؤل.

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات فى مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث يأتى احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، والتى يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخى، وتعبيرًا عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى المجالات العلمية والبحثية والصحية وأيضًا المسئولية المجتمعية، وتقديرًا وعرفانًا لمؤسستها الدكتورة الراحلة سعاد كفافى، التى وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التى يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

كما تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلًا غنائيًا ضخمًا، احتفالًا بالكريسماس، يحييه نجم الجيل تامر حسنى، يوم 8 ديسمبر المقبل، على أرض الملعب داخل حرم الجامعة والذى يتسع لحضور الآلآف، وذلك ضمن مجموعة حفلات دورية تنظمها الجامعة على مسرحها تحمل اسم "أضواء المدينة" بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى "السوبر ستار"، وذلك إيمانًا بدور الفن فى المجتمع وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة فى تشكيل الوجدان بما ينعكس بشكل إيجابى على الإنسان والفرد.

ويحيى الحفل الفنى الكبير يوم 8 أغسطس النجم تامر حسنى بباقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يجهز تامر حسنى لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسنى بتقديمه تجربة متنوعة وشاملة على المسرح أشبه ما يكون بالتجارب العالمية.