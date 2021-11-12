مقتل قائد قوة القناصين بداعش فى كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، مقتل قائد قوة القناصين بتنظيم "داعش" الإرهابي الملقب بـ"أبوقتادة" في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء 45 فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل قائد قوة القناصين الإرهابي الملقب بـ(أبوقتادة) وإصابة اثنين من عصابات داعش في منطقة البومحمد بوادي الشاي ضمن محافظة كركوك".

وأضافت أن العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهم.