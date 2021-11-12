الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» تنعى والد الشيخ ممدوح عامر

جنازة والد الشيخ
جنازة والد الشيخ ممدوح عامر

ينعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، وكافة العاملين بالجريدة، ببالغ الحزن والأسى، والد الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، القارئ الشهير ابن محافظة البحيرة.. ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وكان شيع الآلاف من أهالي قرية فودة التابعة لقرية الحلاوجة بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جثمان والد الشيخ ممدوح عامر قارئ القرآن الكريم، وذلك بمسقط رأسه بالمركز، وذلك في حضور عدد كبير من المشايخ والقراء على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأعلن القارئ الشيخ ممدوح عامر، وفاة والده إبراهيم عامر، صباح اليوم الجمعة، وتم تشييع جثمان والده، اليوم، بمقابر العائلة بقرية الحلاوجة التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وإقامة العزاء.

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