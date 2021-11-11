واشنطن تعبر عن قلقها بشأن تقارير عن احتجاز عدد من الأمريكيين فى إثيوبيا

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة بشأن التقارير التى تتحدث عن احتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين فى إثيوبيا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إلى أن واشنطن تجرى نقاشات "نشطة" مع حكومة أثيوبيا بشأن هذه التقارير .

فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن إثيوبيا اعتقلت أمريكيين وبريطانيين خلال حملتها ضد تيجراى.

وكانت قد أدانت الولايات المتحدة، الاعتقالات على أساس اتنى فى إثيوبيا، بعد اعتقال السلطات الإثيوبية 16 موظفًا أمميًا خلال مداهمات استهدفت منحدرين من إقليم تيجراى بموجب حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين، إن "المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس إثنى غير مقبولة على الإطلاق".