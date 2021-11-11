الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعبر عن قلقها بشأن تقارير عن احتجاز عدد من الأمريكيين فى إثيوبيا

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة بشأن التقارير التى تتحدث عن احتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين فى إثيوبيا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إلى أن واشنطن تجرى نقاشات "نشطة" مع حكومة أثيوبيا بشأن هذه التقارير .

فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن إثيوبيا اعتقلت أمريكيين وبريطانيين خلال حملتها ضد تيجراى.

وكانت قد أدانت الولايات المتحدة، الاعتقالات على أساس اتنى فى إثيوبيا، بعد اعتقال السلطات الإثيوبية 16 موظفًا أمميًا خلال مداهمات استهدفت منحدرين من إقليم تيجراى بموجب حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين، إن "المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس إثنى غير مقبولة على الإطلاق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بلاك فرايداى.. عقوبات رادعة للمحتالين تصل لـ2 مليون جنيه

«صحراء المماليك».. مدينة جديدة للموتى

التموين إضافة الزوجة المحرومة مُستمر عبر بوابة «مصر الرقمية»

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

ميقاتى: انفجار ميناء بيروت تسبب بأضرار لـ10 آلاف مؤسسة

واشنطن تعبر عن قلقها بشأن تقارير عن احتجاز عدد من الأمريكيين فى إثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية