خطة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي 2021-2022

خطة توزيع التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي.. تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي فهي قد بدأت بعدد من المحافظات منذ بداية شهر نوفمبر الجاري ويستمر التسليم حتي ١٠ نوفمبر الجاري.

خطة توزيع التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي 2021-2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي أن آليات التسليم للتابلت تسير على ما يرام في المحافظات ولا شكاوي من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي حتي الآن، موضحة أن دفع التأمين ضروري حتي يتم التسليم.

ويبحث العديد من الطلاب في الصف الأول الثانوي عن إمكانيات التابلت الذي يتسلموه في هذه الأيام، وخطة توزيعه.

إمكانيات التابلت الصف الأول الثانوي 2021-2022





وينشر “الدستور” مكونات التابلت التى تشمل…

- التابلت من نوع Samsung Galaxy Tab A6 ، و مزود بشريحة الاتصال: يمكن تركيب شريحة واحدة فقط.

-الكارت الميموري: يمكن تركيب كارت مميوري.



-الشاشة: بدقة 1920×1200 بيكسل..



-الكاميرا: الهاتف يأتي غير مدعم بالكاميرا ولا يفضل أن يقوم الطالب بعمل هكر حتى لا يتعرض للمسائلة.

-نظام المعالجة: ثُماني النواة ويعمل بقوة 1.6 جيجا هيرتز.



-نظام التشغيل: اندرويد اوريو 8.1



-التاب لا يدعم الشحن السريع



يستطيع الطالب الكتابة بالقلم المدعم مع الجهاز وهو قلم شبيه لقلم S Pen

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-لون التاب: التابلت يأتي بلون واحد فقط وهو الأسود.

في سياق متصل، تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي خروج المنظومة التعليمية من طلاب خريجي الصف الثالث الثانوي والذي هم في الصف الأول الجامعي هذا العام حتي يتمكنون من استخدام التابلت في الدراسة الجامعية وقال الوزير أنه تم خروح التابلت الخاص بهم من المنظومة يستطيعون استخدامه الأن.