بعد تصدرها محركات البحث.. من هي الفنانة مي حسن؟

أصبحت الفنانة مي حسن، حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وتصدرها محركات البحث بعدما قالت إنها تعرضت لمحاولة خطف على يد سائق لإحدي الشركات الخاصة، حيث تقدمت ببلاغ للشرطة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين المذكورة وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة لنزولها من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير وطلب الثانى استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة، وبناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن بلاغهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة مي حسن.

- عمرها 37 عامًا وهي من مواليد 1 سبتمبر 1984.

- تزوجت من الفنان العراقي شمم الحسن.

- يعد أول ظهور لها في عام 2016 في مسلسل "أزمة نسب".

- من أبرز الأعمال التي شاركت فيها "البرنسيسة"، و"طلقتك نفسي"، وفيلم "استدعاء ولي عمرو".

- انفصلت مي حسن عن زوجها الفنان العراقي في 2018 بعد زواج 3 سنوات.