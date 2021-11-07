محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تفعيل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه ، اليوم، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، و سيباستيان جومييه مدير الشركة الفرنسية لصناعة الجبس اللازم للإنشاءات، إحدى الشركات العاملة ببرج العرب، وذلك لمناقشة سبل تفعيل مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في المجال الاستثماري.

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا





وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في كافة المجالات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الفرنسية بالإسكندرية.

وأشار "الشريف" إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا

من جانبه، قدم القنصل الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، وأكد حرصه الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة الأصعدة، مضيفا أن القنصلية الفرنسية علي أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.