الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف تفاصيل تسرب غاز ووفاة 3 في الطالبية

الامن
الامن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تسرب غاز، ووفاة 3 أشخاص في منطقة الطالبية بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران عدد 3 شقق بالطابق الأرضى بعدد 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 5 آخرين من قاطنى العقارات، وتم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الحماية المدنية غاز طبيعى مديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية شقة سكنية قسم شرطة الطالبية

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