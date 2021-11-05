«ميركل» تشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، شتيفان زايبرت، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، سوف تتوجه إلى باريس في 12 نوفمبر الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأضاف، أن المستشارة الألمانية، سوف تشارك في رئاسة مؤتمر ليبيا هناك إلى جانب فرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيا.

وذكر المتحدث، أن المؤتمر سيركز على دعم ليبيا في طريقها إلى الاستقرار على المدى الطويل، وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وانسحاب القوات العسكرية الأجنبية.